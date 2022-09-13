Давид Кобесов - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кобесов
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кобесов
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|19.10.2022
|83' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Краснодар (Краснодар)
|13.09.2022
|61' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)