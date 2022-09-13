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    Давид Кобесов - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Кобесов
    Команда Химки
    Состав Основной
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 2000 (23 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2022 Был в запасе Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    19.10.2022 83' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Краснодар (Краснодар)
    13.09.2022 61' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
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