Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллон Бутаев - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Аллон
    Фамилия Бутаев
    Команда Алания
    Состав Основной
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.01.2023 46' - 90' ЦСКА 6:0 Алания Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -81' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
    • Читайте нас: 
    11