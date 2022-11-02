Аллон Бутаев - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Аллон
|Фамилия
|Бутаев
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Аллон
|Фамилия
|Бутаев
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -81'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)