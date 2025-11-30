Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Christopher Cheng - статистика

Видзев
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
27
5
5
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
2 : 0
30.11.2025
КФУМ-Камератене
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
09.11.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
3 : 1
02.11.2025
Сандефьорд
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Русенборг
1 : 1
29.10.2025
Сандефьорд
72' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
0 : 0
26.10.2025
Фредрикстад
1' - 70'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Мольде
1 : 3
19.10.2025
Сандефьорд
1' - 90'
48'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 0
04.10.2025
Брюне
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Хаугесунд
2 : 3
29.09.2025
Сандефьорд
1' - 90'
20'
32'
5'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
0 : 3
20.09.2025
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
14.09.2025
Сандефьорд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 2
31.08.2025
Буде-Глимт
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Кристиансунд
2 : 2
17.08.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
1 : 2
10.08.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 1
03.08.2025
Сандефьорд
1' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
3 : 2
26.07.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сандефьорд
6 : 0
20.07.2025
Кристиансунд
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Буде-Глимт
2 : 0
12.07.2025
Сандефьорд
1' - 90'
25'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сандефьорд
2 : 0
06.07.2025
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Бранн
1 : 0
30.06.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
4 : 0
22.06.2025
Хаугесунд
1' - 90'
58, 85'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Брюне
3 : 2
01.06.2025
Сандефьорд
1' - 90'
68, 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
3 : 2
25.05.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Викинг
3 : 1
16.05.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сандефьорд
2 : 1
11.05.2025
Волеренга
1' - 90'
76'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Тромсе
0 : 1
04.05.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.04.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Фредрикстад
3 : 1
21.04.2025
Сандефьорд
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
3 : 0
06.04.2025
Мольде
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
3 : 1
30.03.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
22:33
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
3
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
1
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+