Сэм Сарридж - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Сарридж
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1998 (24 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Сарридж
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|73' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|90'
|01.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
|45'
|25.01.2023
|1' - 64'
|Ноттингем Форест
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|6
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|45'
|25.01.2023
|1' -64'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.01.2023
|68' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.12.2022
|82' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.11.2022
|1' -79'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|57'
|23.08.2022
|1' -90'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|35' 77' 70'