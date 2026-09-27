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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Сэм Сарридж
Статистика
€ 8 млн
Сэм Сарридж - статистика
Нэшвилл
28 июля 1998 (28)
#9 | Нападающий
190 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 90'
43'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
33'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
4, 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
43'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
19
16
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 90'
43'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
33'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
4, 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
43'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
32'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
1' - 90'
68'
86'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
72' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
46' - 90'
60, 74'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
76' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
5 : 0
22.03.2026
Орландо Сити
1' - 78'
28, 55, 67'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
46' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 86'
26, 47'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 82'
5, 16'
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