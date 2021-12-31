Даниэль Вильяэрмоса - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Вильяэрмоса
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 2001 (22 года)
|Рост
|172
|Вес
|63
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Вильяэрмоса
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 2001 (22 года)
|Рост
|172
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|69' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|10.01.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:2
|Эльче (Эльче)
|31.12.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)