Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Даниэль Вильяэрмоса - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Вильяэрмоса
    Команда Эспаньол
    Состав Молодежный
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 2001 (22 года)
    Рост 172
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 69' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    10.01.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:2 Эльче (Эльче)
    31.12.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11