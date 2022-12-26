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    Джимми Данн - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Джимми
    Фамилия Данн
    Команда Бернли
    Состав Молодежный
    Родной город Дроэда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 27 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.02.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Сандерленд (Сандерленд)
    90'
    11.02.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    04.02.2023 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.01.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    90'
    21.01.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Суонси (Суонси)
    14.01.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.01.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    86'
    29.12.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Лутон Таун (Лутон)
    26.12.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.12.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    58'
    11.12.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Бернли (Бернли)
    12.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 46' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    05.11.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.10.2022 1' -79' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    77'
    07.10.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Рединг (Рединг)
    04.10.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    82'
    01.10.2022 63' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.09.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.09.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    16.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    13.08.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.07.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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