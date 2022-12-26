Джимми Данн - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Данн
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дроэда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Данн
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дроэда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.02.2023
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|90'
|11.02.2023
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|04.02.2023
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.01.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|90'
|21.01.2023
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|14.01.2023
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.01.2023
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|86'
|29.12.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.12.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|58'
|11.12.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|46' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.10.2022
|1' -79'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|77'
|07.10.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|04.10.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|82'
|01.10.2022
|63' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.09.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.08.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|16.08.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.08.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)