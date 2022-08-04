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    M. Nuhu - статистика

    Имя M. Nuhu
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КуПС 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -46' Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    04.08.2022 1' -90' КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
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