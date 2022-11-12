Джеррэд Брэнтуэйт - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Джеррэд
|Фамилия
|Брэнтуэйт
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джеррэд
|Фамилия
|Брэнтуэйт
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 71'
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|63'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|69'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 19 тур
|24.01.2023
|1' - 90'
|Эммен
|1:0
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|16
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -71'
|Утрехт (Утрехт)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|63'
|11.02.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|69'
|05.02.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|24.01.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|21.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|15.01.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|12.11.2022
|46' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.11.2022
|87' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|30.10.2022
|85' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|6:1
|Утрехт (Утрехт)
|01.10.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|3:0
|ПСВ (Эйндховен)
|18.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|16'
|11.09.2022
|58' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|31.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|7:1
|Волендам (Волендам)
|28.08.2022
|61' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:6
|ПСВ (Эйндховен)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)