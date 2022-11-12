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    Джеррэд Брэнтуэйт - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Джеррэд
    Фамилия Брэнтуэйт
    Команда ПСВ
    Состав Основной
    Родной город Карлайл
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 2002 (20 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 71' Утрехт 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 22 тур
    63'
    16.02.2023 1' - 90' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    69'
    05.02.2023 1' - 90' Фейеноорд 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур
    28.01.2023 1' - 90' ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 19 тур
    24.01.2023 1' - 90' Эммен 1:0 ПСВ Голландия. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 16 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -71' Утрехт (Утрехт) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    63'
    11.02.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    69'
    05.02.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    28.01.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    24.01.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    21.01.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Витесс (Арнем)
    15.01.2023 1' -90' Фортуна (Ситтард) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    07.01.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:0 Спарта (Роттердам)
    12.11.2022 46' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    06.11.2022 87' -90' Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    30.10.2022 85' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    23.10.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
    16.10.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 6:1 Утрехт (Утрехт)
    01.10.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 3:0 ПСВ (Эйндховен)
    18.09.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:3 Фейеноорд (Роттердам)
    16'
    11.09.2022 58' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    03.09.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    31.08.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 7:1 Волендам (Волендам)
    28.08.2022 61' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:6 ПСВ (Эйндховен)
    13.08.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
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