Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Вулверхэмптон
Жоау Виржиния
Статистика
€ 800 тыс
Жоау Виржиния - статистика
Вулверхэмптон
10 октября 1999 (26)
#13 | Вратарь
192 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
20.09.2026
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 0
16.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
13.09.2026
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
06.09.2026
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
4 : 1
29.08.2026
Сток Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вулверхэмптон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 0
16.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
Главные новости
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
5
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
19
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
24
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
25
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+