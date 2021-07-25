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    Miroslav Čovilo - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Miroslav Čovilo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2021 46' -89' Лугано (Лугано) 2:1 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    25.07.2021 72' -89' Лугано (Лугано) 0:2 Цюрих (Цюрих)
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