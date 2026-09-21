Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Матеус Фернандес - статистика

Брагантино
30 июня 1998 (28)
#35 | Полузащитник
183 см | 67 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
15
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 1
18.07.2026
Брагантино
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
1' - 65'
37'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
1' - 77'
77'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
54' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
1' - 69'
57'
Главные новости
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
1
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
1
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
13
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
21
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
24
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+