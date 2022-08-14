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    Матеус Фернандес - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Матеус
    Фамилия Фернандес
    Команда Брагантино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1998 (24 года)
    Рост 183
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.11.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    26.10.2022 73' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    09.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    02.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    28.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.09.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    04.09.2022 70' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 70' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.08.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    31.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    16.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.07.2022 1' -46' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    25.06.2022 89' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    19.06.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    16.06.2022 1' -46' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.06.2022 1' -75' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.05.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.05.2022 87' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 1' -60' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сеара (Форталеза)
    30.04.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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