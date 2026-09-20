Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Ареццо
Марко Оливьери
Статистика
€ 350 тыс
Марко Оливьери - статистика
Ареццо
30 июня 1999 (27)
#99 | Нападающий
177 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Ареццо
1 : 4
20.09.2026
Зюйдтироль
1' - 62'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ареццо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Ареццо
1 : 4
20.09.2026
Зюйдтироль
1' - 62'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
Был в запасе
Главные новости
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
Видео
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
12
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
18
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
1
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
23
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+