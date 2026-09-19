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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Роберт Володер
Статистика
€ 800 тыс
Роберт Володер - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
9 мая 2001 (25), Франкфурт-на-Майне
#6 | Защитник
185 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
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США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 80'
18'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
62'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
32'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 2
22.02.2026
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