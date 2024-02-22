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Фабиан Лустенбергер
Статистика
Фабиан Лустенбергер - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1988 (38), Вельхузен
#28 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Швейцария
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
1 : 1
22.02.2024
Янг Бойз
1' - 90'
90'
Лига Европы, 1/16 финала
Янг Бойз
1 : 3
15.02.2024
Спортинг
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