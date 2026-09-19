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Швейцария. Суперлига
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Грассхоппер
Кензо Гаудмейн
Статистика
€ 700 тыс
Кензо Гаудмейн - статистика
Грассхоппер
18 декабря 2001 (24)
#24 | Полузащитник
173 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
55' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 5
15.09.2026
Сьон
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Тун
0 : 1
12.09.2026
Грассхоппер
54' - 90'
58'
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
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0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
55' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 5
15.09.2026
Сьон
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Тун
0 : 1
12.09.2026
Грассхоппер
54' - 90'
58'
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