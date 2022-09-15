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    Мирон Боадю - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мирон
    Фамилия Боадю
    Команда Монако
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 января 2001 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 67' - 90' Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    73'
    16.02.2023 Был в запасе Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 Был в запасе Клермон 0:2 Монако Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 Был в запасе Монако 3:2 Осер Франция. Лига 1, 21 тур
    28.01.2023 Был в запасе Марсель 1:1 Монако Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:3 Монако (Монако)
    27.10.2022 Был в запасе Ференцварош (Будапешт) 1:1 Монако (Монако)
    13.10.2022 60' -90' Трабзонспор (Трабзон) 4:0 Монако (Монако)
    06.10.2022 57' -90' Монако (Монако) 3:1 Трабзонспор (Трабзон)
    15.09.2022 81' -90' Монако (Монако) 0:1 Ференцварош (Будапешт)
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