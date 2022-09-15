Мирон Боадю - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мирон
|Фамилия
|Боадю
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Мирон
|Фамилия
|Боадю
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|67' - 90'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|73'
|16.02.2023
|Был в запасе
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Клермон
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|3:2
|Осер
|Франция. Лига 1, 21 тур
|28.01.2023
|Был в запасе
|Марсель
|1:1
|Монако
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|60' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|57' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|81' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)