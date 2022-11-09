Армандо Броя - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Армандо
|Фамилия
|Броя
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Армандо
|Фамилия
|Броя
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -68'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)