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    Армандо Броя - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Армандо
    Фамилия Броя
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 сентября 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -68' Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Челси (Лондон)
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