Статистика по турнирам

Швейцария. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008