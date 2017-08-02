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Угу Алмейда
Статистика
Угу Алмейда - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1984 (42)
#9 | Нападающий
191 см | 87 кг
Португалия
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Команда
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П
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
ЦСКА
1 : 0
02.08.2017
АЕК
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
АЕК
0 : 2
25.07.2017
ЦСКА
60' - 90'
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