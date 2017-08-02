Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Кубок 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008