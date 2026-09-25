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Испания. Сегунда
Команды
Жирона
Абель Руис
Статистика
€ 2 млн
Абель Руис - статистика
Жирона
28 января 2000 (26)
#9 | Нападающий
180 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 66'
6'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 52'
45'
52'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 79'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 73'
67'
72'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
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Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
6
2
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 66'
6'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 52'
45'
52'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 79'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 73'
67'
72'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
1' - 63'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
58' - 90'
90'
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