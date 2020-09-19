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Команды
Астон Вилла
Тейлор Харвуд-Беллис
Статистика
€ 20 млн
Тейлор Харвуд-Беллис - статистика
Астон Вилла
30 января 2002 (24)
#4 | Защитник
185 см
Англия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 3
19.09.2026
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Саутгемптон
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0
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Колчестер Юнайтед
0 : 2
08.08.2026
Саутгемптон
1' - 90'
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