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Бельгия. Про-Лига
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Андерлехт
Даниил Сикан
Статистика
€ 4 млн
Даниил Сикан - статистика
Андерлехт
16 апреля 2001 (25)
#14 | Нападающий
Украина
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
1' - 66'
42'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 77'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
74' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
1' - 65'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
30.08.2026
Андерлехт
1' - 79'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
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Украина. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
1' - 77'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
1' - 65'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
30.08.2026
Андерлехт
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Беверен
1 : 0
16.08.2026
Андерлехт
1' - 90'
85'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
2 : 1
09.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
58' - 90'
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