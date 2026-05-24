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Италия. Серия B
Команды
Верона
Аль Мусрати
Статистика
€ 4,50 млн
Аль Мусрати - статистика
Верона
6 апреля 1996 (30)
#73 | Полузащитник
189 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
18
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
0 : 2
24.05.2026
Рома
58' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
0 : 1
10.05.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 0
25.04.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 1
19.04.2026
Милан
64' - 90'
84'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
11.04.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
0 : 1
04.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1 : 0
22.03.2026
Верона
66' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 2
15.03.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
1 : 2
08.03.2026
Верона
90' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
20.02.2026
Верона
1' - 85'
51'
85'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 1
15.02.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
0 : 0
06.02.2026
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
4 : 0
31.01.2026
Верона
58' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 3
26.01.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
2 : 3
15.01.2026
Болонья
1' - 53'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
0 : 1
11.01.2026
Лацио
88' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
2 : 2
07.01.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
0 : 3
04.01.2026
Торино
1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
3 : 0
28.12.2025
Верона
1' - 84'
43'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
1' - 75'
42'
39'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
3 : 1
06.12.2025
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
2 : 1
29.11.2025
Верона
81' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
23.11.2025
Парма
46' - 90'
55'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
0 : 0
08.11.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
28.09.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
1 : 1
20.09.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 0
15.09.2025
Кремонезе
80' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
4 : 0
31.08.2025
Верона
46' - 90'
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