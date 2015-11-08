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    Чарльз Н'Зогбиа - статистика

    Полузащитник
    Имя Чарльз
    Фамилия Н'Зогбиа
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1986 (36 лет)
    Рост 170
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2015 74' -90' Эвертон (Ливерпуль) 4:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    08.11.2015 65' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
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