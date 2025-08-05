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Япония. Джей-лига
Команды
В-Варен Нагасаки
Diego Pituca
Статистика
Diego Pituca - статистика
В-Варен Нагасаки
#21 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2026
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
10
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
27.07.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 2
24.07.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
3 : 0
20.07.2025
Сантос
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
1 : 0
17.07.2025
Фламенго
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 3
13.06.2025
Сантос
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 1
01.06.2025
Ботафого
51' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 2
28.04.2025
Брагантино
1' - 90'
28'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 1
20.04.2025
Сантос
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 0
17.04.2025
Атлетико Минейро
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
14.04.2025
Сантос
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 2
07.04.2025
Баия
75' - 90'
81'
82'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
83' - 90'
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