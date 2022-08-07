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    RÃºben Oliveira - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя RÃºben Oliveira
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санта-Клара 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 Был в запасе Боавишта (Порту) 2:1 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    07.08.2022 76' -90' Санта-Клара (Понта-Делгада) 0:0 Каза Пиа (Лиссабон)
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