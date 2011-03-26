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    Херманн Хрейдарссон - статистика

    Защитник
    Имя Херманн
    Фамилия Хрейдарссон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1974 (48 лет)
    Рост 191
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2011 1' -90' Исландия 0:2 Дания
    26.03.2011 1' -90' Кипр 0:0 Исландия
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