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    Дэвид Джеймс - статистика

    Вратарь
    Имя Дэвид
    Фамилия Джеймс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 августа 1970 (52 года)
    Рост 194
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Англия 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2009 16' -90' Украина 1:0 Англия
    01.04.2009 1' -90' Англия 2:1 Украина
    11.10.2008 1' -90' Англия 5:1 Казахстан
    10.09.2008 Был в запасе Хорватия 1:4 Англия
    06.09.2008 1' -90' Андорра 0:2 Англия
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