Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Кубок Азии 2015 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008