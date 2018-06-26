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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Австралия - Перу
Австралия - Перу: обзор матча 26 июня 2018
Австралия
26.06.2018, вторник, 17:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Перу
18'
А. Каррильо
50'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия - Перу
Желтая карточка
М. Миллиган
88'
79'
Желтая карточка
П. Уртадо
79'
Замена
У. Картахена
️️️️
А. Каррильо
Замена
Д. Ирвин
️️️️
Т. Рогич
72'
Желтая карточка
Т. Рогич
66'
63'
Замена
П. Уртадо
️️️️
Р. Тапиа
Желтая карточка
Д. Арзани
60'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Р. Крузе
58'
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Т. Юрич
53'
50'
ГОЛ! 0:2!
Х. Паоло Герреро
46'
Замена
П. Акино
️️️️
Й. Йотун
45'
Желтая карточка
Й. Йотун
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Каррильо
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
М. Йединак
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
19
Джош Рисдон
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Том Рогич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Томи Юрич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Австралия
12
Брэд Джонс
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
0
Димитри Петратос
ЦП
13
Даниэль Арзани
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
11
Эндрю Наббут
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
23
Педро Акино
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-2-2-2
1
Райан
16
Бехич
20
Сейнсбери
5
Миллиган
19
Рисдон
13
Муй
15
Йединак
23
Рогич
7
Леки
10
Крузе
9
Юрич
4-1-1-1-3
1
Галлезе
4
Сантамария
19
Йотун
15
Рамос
6
Трауко
13
Тапиа
10
Куэва
18
Каррильо
9
Герреро
20
Флорес
17
Адвинкула
10
Крузе
13
Арзани
13
Арзани
10
Крузе
9
Юрич
4
Кэхилл
4
Кэхилл
9
Юрич
23
Рогич
22
Ирвин
22
Ирвин
23
Рогич
18
Каррильо
16
Картахена
16
Картахена
18
Каррильо
19
Йотун
23
Акино
23
Акино
19
Йотун
13
Тапиа
7
Уртадо
7
Уртадо
13
Тапиа
Остались в запасе
Австралия
Перу
0
Димитри Петратос
ЦП
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
12
Брэд Джонс
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Массимо Луонго
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
11
Эндрю Наббут
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
3
Альдо Корсо
ПЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
21
Хосе Карвальо
ВР
7
Энди Поло
ПВ
12
Карлос Каседа
ВР
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
0
Димитри Петратос
ЦП
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
12
Брэд Джонс
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Массимо Луонго
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
11
Эндрю Наббут
ЦФ
Остались в запасе
3
Альдо Корсо
ПЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
21
Хосе Карвальо
ВР
7
Энди Поло
ПВ
12
Карлос Каседа
ВР
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Австралия - Перу
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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