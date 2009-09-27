Расселл Андерсон - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Расселл
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1978 (44 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Имя
|Расселл
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1978 (44 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.12.2009
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Портсмут (Портсмут)
|03.10.2009
|52' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|27.09.2009
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|5:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)