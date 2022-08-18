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    Крейг Гордон - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Крейг
    Фамилия Гордон
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 193
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    18.08.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
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