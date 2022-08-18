Крейг Гордон - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Крейг
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Имя
|Крейг
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)