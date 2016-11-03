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    Димитар Рангелов - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Димитар
    Фамилия Рангелов
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2016 Был в запасе Шахтер (Донецк) 4:0 Коньяспор (Конья)
    03.11.2016 1' -76' Брага (Брага) 3:1 Коньяспор (Конья)
    30' 53'
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