Димитар Рангелов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Рангелов
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Рангелов
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2016
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Коньяспор (Конья)
|03.11.2016
|1' -76'
|Брага (Брага)
|3:1
|Коньяспор (Конья)
|30' 53'