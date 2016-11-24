Статистика по турнирам

Германия. Кубок 2019/2020 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008