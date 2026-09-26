Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Dominic Iorfa - статистика

Ротерхэм
#27 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Ротерхэм
1 : 1
26.09.2026
Крю Александра
1' - 90'
21'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
19.09.2026
Ротерхэм
1' - 60'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
34
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
02.05.2026
Вест Бромвич
55' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Оксфорд
4 : 1
25.04.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Мидлсбро
1 : 0
22.04.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
18.04.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
06.04.2026
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сток Сити
2 : 0
03.04.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Халл Сити
3 : 1
21.03.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 85'
45'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
14.03.2026
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
10.03.2026
Уотфорд
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Дерби Каунти
2 : 1
07.03.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
28.02.2026
Саутгемптон
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
2 : 0
25.02.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
04.01.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 56'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
3 : 0
01.01.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
29.12.2025
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
26.12.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
20.12.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 50'
49'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
15.12.2025
Дерби Каунти
1' - 85'
56'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уотфорд
1 : 1
09.12.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Миллуолл
1 : 0
26.11.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
23.11.2025
Шеффилд Юнайтед
1' - 41'
36'
40'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Саутгемптон
3 : 1
08.11.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
05.11.2025
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Бромвич
0 : 0
01.11.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
25.10.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
22.10.2025
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
2 : 1
18.10.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 35'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 5
04.10.2025
Ковентри
1' - 65'
45'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
30.09.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.09.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Портсмут
0 : 2
20.09.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
13.09.2025
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
30.08.2025
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рексхэм
2 : 2
23.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лестер
2 : 1
10.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+