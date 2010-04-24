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    Йилдирай Баштюрк - статистика

    Имя Йилдирай
    Фамилия Баштюрк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 декабря 1978 (44 года)
    Рост 168
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2010 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Арсенал (Лондон)
    24.04.2010 1' -46' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
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