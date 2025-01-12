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Скотт Синклейр
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Скотт Синклейр - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1989 (37), Бат
#7 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Роверс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 3 раунд
Ипсвич Таун
3 : 0
12.01.2025
Бристоль Роверс
1' - 90'
Англия. Кубок, 2 раунд
Барнсли
0 : 0
30.11.2024
Бристоль Роверс
116' - 120'
Англия. Кубок, 1 раунд
Бристоль Роверс
3 : 1
02.11.2024
Уэстон-супер-Маре
1' - 79'
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