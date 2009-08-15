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    Давид Жильотти - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Давид
    Фамилия Жильотти
    Команда Консолат Марсель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 мая 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.10.2009 76' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:2 Валансьен (Валансьен)
    17.10.2009 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    15.08.2009 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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