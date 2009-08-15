Давид Жильотти - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Жильотти
|Команда
|Консолат Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Жильотти
|Команда
|Консолат Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2009
|76' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:2
|Валансьен (Валансьен)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)