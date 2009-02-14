Жульен Эстебан - статистика
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Эстебан
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Эстебан
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2009
|62' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|01.03.2009
|79' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|14.02.2009
|62' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|78'