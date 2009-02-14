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    Жульен Эстебан - статистика

    Имя Жульен
    Фамилия Эстебан
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.04.2009 62' -90' Сошо (Монбельяр) 3:0 Ренн (Ренн)
    01.03.2009 79' -90' Лион (Лион) 1:1 Ренн (Ренн)
    14.02.2009 62' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Нанси (Нанси)
    78'
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