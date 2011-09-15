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    Жирес Кембо-Экоко - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Жирес
    Фамилия Кембо-Экоко
    Команда Аль-Айн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1988 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2011 58' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Селтик (Глазго)
    29.09.2011 1' -58' Ренн (Ренн) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    15.09.2011 1' -71' Удинезе (Удине) 2:1 Ренн (Ренн)
    39'
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