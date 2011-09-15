Жирес Кембо-Экоко - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Жирес
|Фамилия
|Кембо-Экоко
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Жирес
|Фамилия
|Кембо-Экоко
|Команда
|Аль-Айн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2011
|58' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|29.09.2011
|1' -58'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|15.09.2011
|1' -71'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|39'