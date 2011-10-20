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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Селтик
Ренн - Селтик: обзор матча 20 октября 2011
Ренн
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
31'
Ч. Ду Ри (АГ)
70'
Д. Ледли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Селтик
Замена
М. Бангура
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
К. Мавинга
ГОЛ! 1:1!
Д. Ледли
Пас отдал
Ч. Малгрю
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Я. Браими
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
А. Букари
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ч. Ду Ри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
16
Марк Уилсон
ЛЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
24
Джеббур
27
Кана-Бийик
12
Мангане
17
Мавинга
25
Фере
8
Браими
6
Теттей
17
Пажо
15
Хаджи
12
Букари
4-4-1-1
17
Форстер
22
Ча Ду Ри
4
Малгрю
4
Ловенс
3
Мэттьюз
7
Каял
40
Ки Сун-Юн
16
Ледли
2
Ваньяма
49
Форрест
9
Стоукс
17
Мавинга
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
17
Мавинга
8
Браими
11
Питройпа
11
Питройпа
8
Браими
12
Букари
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
12
Букари
40
Ки Сун-Юн
18
Бангура
18
Бангура
40
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Ренн
Селтик
1
Абдулайе Диалло
ВР
10
Стефан Дальма
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
24
Лукаш Залушка
ВР
16
Марк Уилсон
ЛЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
10
Стефан Дальма
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
16
Марк Уилсон
ЛЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Ренн - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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