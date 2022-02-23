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    Alex Pearce - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Alex Pearce
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    30.04.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    02.04.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    19.03.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    16.03.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    12.03.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.03.2022 57' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    05.03.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    26.02.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    23.02.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    15.02.2022 82' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    12.02.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Кардифф (Кардифф)
    08.02.2022 1' -57' Фулхэм (Лондон) 3:0 Миллуолл (Лондон)
    01.02.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Престон (Престон)
    29.01.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.01.2022 1' -89' Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    29.12.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    11.12.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    04.12.2021 86' -90' Миллуолл (Лондон) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    24.11.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Борнмут (Борнмут)
    06.11.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    02.11.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:0 Рединг (Рединг)
    30.10.2021 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    23.10.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.10.2021 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    25.09.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    18.09.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    15.09.2021 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    11.09.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    28.08.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    21.08.2021 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:1 Миллуолл (Лондон)
    17.08.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    14.08.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    07.08.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Миллуолл (Лондон)
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