|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.03.2022
|57' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|15.02.2022
|82' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Кардифф (Кардифф)
|08.02.2022
|1' -57'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Миллуолл (Лондон)
|01.02.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Престон (Престон)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.01.2022
|1' -89'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|29.12.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|04.12.2021
|86' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.11.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Миллуолл (Лондон)
|17.08.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|07.08.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)