Хабиб Бамого - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Бамого
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Бамого
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2010
|1' -72'
|Буркина-Фасо
|0:1
|Гана
|13'
|11.01.2010
|62' -90'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
|Буркина-Фасо