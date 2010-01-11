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    Хабиб Бамого - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Хабиб
    Фамилия Бамого
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 мая 1982 (40 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2010 1' -72' Буркина-Фасо 0:1 Гана
    13'
    11.01.2010 62' -90' Кот-д'Ивуар 0:0 Буркина-Фасо
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