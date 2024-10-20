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Ethan Finlay
Статистика
Ethan Finlay - статистика
Завершил карьеру
#13 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
20
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Остин
3 : 2
20.10.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
06.10.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Портленд
0 : 1
03.10.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Остин
2 : 2
29.09.2024
Реал Солт-Лейк
77' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Остин
0 : 1
22.09.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
19.09.2024
Остин
82' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Торонто
2 : 1
15.09.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Остин
0 : 1
01.09.2024
Ванкувер Уайткепс
90' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нэшвилл
0 : 2
25.08.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Остин
2 : 2
21.07.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
18.07.2024
Остин
1' - 76'
США. МЛС, 33 тур
Остин
0 : 1
14.07.2024
Сиэтл
86' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Остин
2 : 1
07.07.2024
Нью-Йорк Сити
68' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Канзаc Сити
2 : 0
30.06.2024
Остин
1' - 59'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
23.06.2024
Остин
1' - 86'
США. МЛС, 27 тур
Остин
1 : 1
20.06.2024
Лос-Анджелес
1' - 83'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
2 : 0
16.06.2024
Остин
57' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Остин
0 : 2
30.05.2024
Портленд
80' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.05.2024
Остин
72' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Остин
3 : 2
19.05.2024
Канзаc Сити
65' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
05.05.2024
Остин
83' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Остин
2 : 0
27.04.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
82' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
21.04.2024
Остин
1' - 72'
США. МЛС, 12 тур
Сент-Луис
1 : 0
14.04.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Остин
4 : 3
07.04.2024
Сан-Хосе
80' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Остин
2 : 1
31.03.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
2 : 0
24.03.2024
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Остин
2 : 2
17.03.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Остин
2 : 2
10.03.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 58'
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