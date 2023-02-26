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    Ethan Finlay - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Ethan Finlay
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 69' -90' Остин (Остин) 1:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    26.02.2023 75' -90' Остин (Остин) 2:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
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