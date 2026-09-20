Кипр. Первый Дивизион, 1 тур

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Кипр. Первый Дивизион, 3 тур

Был в запасе

Был в запасе

Кипр. Первый Дивизион, 4 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Сегунда 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022