Статистика по турнирам

Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Бельгия. Плей-офф 2015/2016 Бельгия. Про-Лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Германия. Бундеслига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Голландии 2008 Товарищеские матчи 2008 Кубок РЖД 2007 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008