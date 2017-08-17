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    Тимми Симонс - статистика

    Полузащитник
    Имя Тимми
    Фамилия Симонс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 186
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    17.08.2017 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:0 АЕК (Афины)
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