Михал Садилек - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Садилек
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Вес
|59
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Садилек
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Вес
|59
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|46' - 90'
|Твенте
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 34'
|Гронинген
|1:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|8
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|46' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|05.02.2023
|1' -34'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|29.01.2023
|1' -78'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|68'
|25.01.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|14.01.2023
|1' -77'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|06.01.2023
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|67'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.08.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|14.08.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Фортуна (Ситтард)
|07.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|50'