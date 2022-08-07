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    Михал Садилек - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Михал
    Фамилия Садилек
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 мая 1999 (23 года)
    Рост 170
    Вес 59
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 46' - 90' Твенте 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 1' - 34' Гронинген 1:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
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