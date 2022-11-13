Бобби Адеканье - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Адеканье
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Адеканье
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -87'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|61' 79'
|19.02.2023
|1' -78'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|12.02.2023
|1' -83'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|05.02.2023
|1' -62'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|01.02.2023
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.01.2023
|73' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.01.2023
|1' -78'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|15.01.2023
|1' -74'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|10'
|07.01.2023
|1' -64'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|44' 21' 17'
|13.11.2022
|1' -71'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|1' -59'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|37'
|29.10.2022
|1' -80'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|41' 39'
|23.10.2022
|1' -71'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|41' 52'
|15.10.2022
|1' -63'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|30'
|09.10.2022
|1' -79'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|01.10.2022
|1' -72'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|1' -69'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|09.09.2022
|1' -70'
|Волендам (Волендам)
|2:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|23'
|03.09.2022
|1' -52'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|13'
|27.08.2022
|1' -66'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|21.08.2022
|63' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|07.08.2022
|66' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|72'