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    Бобби Адеканье - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Бобби
    Фамилия Адеканье
    Команда АДО Ден Хааг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1999 (24 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 22 6 4 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -87' Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    61' 79'
    19.02.2023 1' -78' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    12.02.2023 1' -83' Спарта (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.02.2023 1' -62' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    01.02.2023 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.01.2023 73' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25.01.2023 1' -78' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    15.01.2023 1' -74' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    10'
    07.01.2023 1' -64' Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    44' 21' 17'
    13.11.2022 1' -71' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 1' -59' Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    37'
    29.10.2022 1' -80' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    41' 39'
    23.10.2022 1' -71' НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    41' 52'
    15.10.2022 1' -63' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    30'
    09.10.2022 1' -79' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    01.10.2022 1' -72' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 1' -69' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    09.09.2022 1' -70' Волендам (Волендам) 2:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    23'
    03.09.2022 1' -52' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    13'
    27.08.2022 1' -66' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Спарта (Роттердам)
    21.08.2022 63' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    07.08.2022 66' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    72'
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