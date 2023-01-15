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    Ноа Ланг - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Ноа
    Фамилия Ланг
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1999 (23 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Остенде 3:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 85' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    18'
    15.02.2023 1' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 90' Антверпен 0:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    66'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 21 4 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Остенде (Остенде) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    26.02.2023 1' -85' Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    19.02.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    18'
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    66'
    29.01.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    7'
    22.01.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    45' 21'
    19.01.2023 1' -89' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    15.01.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 1' -80' Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    28'
    26.12.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    13.11.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    85'
    06.11.2022 60' -90' Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    29.10.2022 67' -90' Брюгге (Брюгге) 4:2 Остенде (Остенде)
    22.10.2022 64' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 64' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    66'
    08.10.2022 1' -57' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 77' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    86'
    21.08.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    14.08.2022 41' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    53'
    05.08.2022 75' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    31.07.2022 1' -62' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    24.07.2022 1' -83' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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