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Чехия. Шанс Лига
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Славия
Лукаш Провод
Статистика
€ 8 млн
Лукаш Провод - статистика
Славия
23 октября 1996 (29)
#17 | Полузащитник
Чехия
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Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
2 : 1
20.09.2026
Виктория
63' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
1' - 26'
26'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
1' - 90'
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига чемпионов 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
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Чехия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
1' - 62'
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