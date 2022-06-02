Юре Балковец - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Юре
|Фамилия
|Балковец
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Юре
|Фамилия
|Балковец
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|82' - 90'
|Аланьяспор
|1:0
|Истанбул Башакшехир
|Турция. Суперлига, 24 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Истанбулспор
|2:1
|Аланьяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур