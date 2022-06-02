Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юре Балковец - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Юре
    Фамилия Балковец
    Команда Аланьяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 82' - 90' Аланьяспор 1:0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 24 тур
    05.02.2023 1' - 90' Истанбулспор 2:1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 64' -90' Швеция 1:1 Словения
    24.09.2022 Был в запасе Словения 2:1 Норвегия
    12.06.2022 46' -90' Словения 2:2 Сербия
    09.06.2022 Был в запасе Норвегия 0:0 Словения
    02.06.2022 Был в запасе Словения 0:2 Швеция
    • Читайте нас: 
    11